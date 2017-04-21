Названа дата визита Эрдогана в Россию

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует встретиться с Владимиром Путиным 3 мая, предположительно, в Сочи.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 3 мая планирует посетить Россию и встретиться со своим коллегой Владимиром Путиным, передает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

"На данный момент планируется такая поездка. Наш президент намерен 3 мая прибыть в Россию, предположительно в Сочи, и провести там переговоры с господином Путиным", - говорится в сообщении.

Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Турции обсудили во время телефонного разговора возможность визита Эрдогана в Россию.

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