11:28, 21 апреля 2017

Взрыв произошел на медном руднике в Башкирии

Теги:  взрыв  жертвы  Происшествие  башкирия

На медном руднике в городе Сибай в Башкирии произошел взрыв аммония. В результате погиб один человек, еще один пострадал.

Один человек погиб, еще один пострадал в результате взрыва аммония на медном руднике в городе Сибай в Башкирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Взрыв прогремел на глубине 509 метров на предприятии "Башкирская медь". Пожара не последовало. Устанавливаются причины произошедшего.

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