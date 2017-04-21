Взрыв произошел на медном руднике в Башкирии

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На медном руднике в городе Сибай в Башкирии произошел взрыв аммония. В результате погиб один человек, еще один пострадал.

Один человек погиб, еще один пострадал в результате взрыва аммония на медном руднике в городе Сибай в Башкирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Взрыв прогремел на глубине 509 метров на предприятии "Башкирская медь". Пожара не последовало. Устанавливаются причины произошедшего.