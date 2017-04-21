11:57, 21 апреля 2017

Королева Елизавета II отметит 91-летие в кругу семьи

Теги:  В мире  великобритания  елизавета II

Сегодня отмечает день рождения самый долгоправящий монарх в мире – королева Великобритании Елизавета II. Cвое 91-летие она собирается отметить в кругу семьи.

21 апреля британской королеве Елизавете II исполнился 91 год, свой день рождения она собирается отметить тихо в кругу семьи, сообщает ТАСС.

Единственные мероприятия, которые пройдут в этот день– это орудийные салюты в Лондоне и Виндзоре.

На официальной странице в Twitter британской королевской семьи появились поздравления Елизавете II, в том числе опубликована фотография, где ей всего один месяц.

Основные праздничные мероприятия по случаю дня рождения королевы запланированы на 10 июня.  

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