Королева Елизавета II отметит 91-летие в кругу семьи

21 апреля британской королеве Елизавете II исполнился 91 год, свой день рождения она собирается отметить тихо в кругу семьи, сообщает ТАСС.

Единственные мероприятия, которые пройдут в этот день– это орудийные салюты в Лондоне и Виндзоре.

На официальной странице в Twitter британской королевской семьи появились поздравления Елизавете II, в том числе опубликована фотография, где ей всего один месяц.

Queen Elizabeth II pictured at just one month old at her christening – 91 years ago#HappyBirthdayHerMajesty #Queenat91 pic.twitter.com/QqrgZCQL1U