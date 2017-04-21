Королева Елизавета II отметит 91-летие в кругу семьи
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Сегодня отмечает день рождения самый долгоправящий монарх в мире – королева Великобритании Елизавета II. Cвое 91-летие она собирается отметить в кругу семьи.
21 апреля британской королеве Елизавете II исполнился 91 год, свой день рождения она собирается отметить тихо в кругу семьи, сообщает ТАСС.
Единственные мероприятия, которые пройдут в этот день– это орудийные салюты в Лондоне и Виндзоре.
На официальной странице в Twitter британской королевской семьи появились поздравления Елизавете II, в том числе опубликована фотография, где ей всего один месяц.
Queen Elizabeth II pictured at just one month old at her christening – 91 years ago#HappyBirthdayHerMajesty #Queenat91 pic.twitter.com/QqrgZCQL1U— The Royal Family (@RoyalFamily) 21 апреля 2017 г.
Основные праздничные мероприятия по случаю дня рождения королевы запланированы на 10 июня.