Шойгу: боевой основой ВМФ станут фрегаты, подобные "Адмиралу Горшкову"

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Основными боевыми кораблями ВМФ России станут многоцелевые фрегаты, подобные "Адмиралу Горшкову", заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. По его словам, принятие таких кораблей на вооружение позволит обеспечить планомерное обновление надводных сил флотов.

В ближайшей перспективе основными боевыми кораблями ВМФ России станут фрегаты, подобные "Адмиралу Флота Советского Союза Горшкову". Об этом заявил министр обороны нашей страны Сергей Шойгу на заседании коллегии российского военного ведомства, передает "Интерфакс".

"В ближайшей перспективе подобные многоцелевые фрегаты, оснащенные высокоточным оружием большой дальности, должны стать основными боевыми кораблями ВМФ", - отметил он.

По его словам, принятие таких кораблей на вооружение позволит обеспечить планомерное обновление надводных сил флотов, а также на 30% повысить их боевой потенциал.

Новейший фрегат "Адмирал Горшков" с управляемым ракетным оружием должен быть передан флоту в 2017 году. В марте его направили на заключительный этап испытаний со стрельбами на полигонах Северного флота. По словам вице-премьера России Дмитрия Рогозина, испытания завершаются в июле.

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