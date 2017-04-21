12:31, 21 апреля 2017

Рособрнадзор лишил лицензии два столичных вуза

Теги:  вуз  москва  рособрнадзор  лицензия  Образование

Рособрнадзор прекратил действие лицензий двух московских вузов. Право на оказание услуг по реализации образовательных программ потеряли Московский экономический институт "Высшая школа "Современное образование" и Высшая школа психологии.

Рособрнадзор прекратил действие лицензий Московского экономического института "Высшая школа "Современное образование" и Высшей школы психологии.

В пресс-службе ведомства также сообщили, что по результатам проверок приостановлено действие лицензии Приамурского института агроэкономики и бизнеса, Института правовой экономики (Москва), Дальневосточного института международных отношений и Московской академии творчества.

Полностью лишен государственной аккредитации Вологодский филиал Международной академии бизнеса и новых технологий, частично - Ижевский филиал Российский университет кооперации Центросоюза России.

Читайте также:

Трем вузам запретили прием студентов

Другие новости

В других СМИ