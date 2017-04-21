Рособрнадзор лишил лицензии два столичных вуза

Теги: вуз москва рособрнадзор лицензия Образование

Рособрнадзор прекратил действие лицензий двух московских вузов. Право на оказание услуг по реализации образовательных программ потеряли Московский экономический институт "Высшая школа "Современное образование" и Высшая школа психологии.