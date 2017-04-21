Артистов МХАТ задержали за стрельбу в центре Москвы

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Двух артистов МХАТ имени А.Чехова сотрудники полиции задержали за стрельбу в центре Москвы. Мужчины рассказали, что репетировали постановку сцены и решили проверить, насколько громко стреляет револьвер.

Московская полиция задержала двух артистов МХАТ имени А.Чехова за выстрелы в сквере на Лубянском проезде и обнаружила у одного из них сигнальный револьвер, передает агентство "Москва".

Мужчин доставили в дежурную часть, где они рассказали, что пистолет – реквизит для постановки сцен. В парке они решили проверить, насколько громко стреляет этот револьвер, и стреляет ли он вообще.

В отношении артистов составили административные протоколы по статье "Появление в общественных местах в состоянии опьянения". Одним из задержанных оказался известный московский художник 36-летний Сергей Капралов.