Лукашенко заявил о задержании в Белоруссии 17 террористов

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В Белоруссии задержаны 17 иностранных боевиков, следовавших через территорию республики. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко.

В Белоруссии задержаны 17 боевиков-террористов, следовавших через территорию республики. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко, выступая с ежегодным посланием к белорусскому народу и Нацсобранию, пишет ТАСС.

По его словам, это произошло "только недавно". Других подробностей он не привел.

"Обострение международной обстановки выдвигает на первый план вопросы внешней и внутренней безопасности Белоруссии. Наиболее весомым аргументом, способным охладить горячие головы, является белорусская армия. Она мобильна, хорошо обучена и вооружена современными средствами ведения боя", - добавил Лукашенко.

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