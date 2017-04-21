Лукашенко заявил о задержании в Белоруссии 17 террористов
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В Белоруссии задержаны 17 иностранных боевиков, следовавших через территорию республики. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко.
В Белоруссии задержаны 17 боевиков-террористов, следовавших через территорию республики. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко, выступая с ежегодным посланием к белорусскому народу и Нацсобранию, пишет ТАСС.
По его словам, это произошло "только недавно". Других подробностей он не привел.
"Обострение международной обстановки выдвигает на первый план вопросы внешней и внутренней безопасности Белоруссии. Наиболее весомым аргументом, способным охладить горячие головы, является белорусская армия. Она мобильна, хорошо обучена и вооружена современными средствами ведения боя", - добавил Лукашенко.
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