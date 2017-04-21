Российские военные опровергли стягивание техники к границе КНДР

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Перемещения военной техники на Дальнем Востоке проходят в рамках плановых учений. Об этом сообщили в Восточном военном округе, комментируя сообщения местных СМИ о стягивании сил к границе с КНДР. В Кремле ранее заявили, что вопросы дислокации войск не являются публичными.

Передислокация военной техники на Дальнем Востоке проходит в рамках плановых учений. Военные опровергли информацию о стягивании военной техники к границе с КНДР

"Это абсолютно плановые мероприятия боевой подготовки, которые никак не связаны с политическими моментами", - сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы Восточного военного округа Александр Гордеев.

Ранее в соцсетях распространили видео с военной техникой, перевозимой по железной дороге на платформах. СМИ предположили, что военные укрепляют границу с КНДР.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать слухи о стягивании военных сил. "Вопросы дислокации войск внутри страны не относятся к категории публичных", - заявил он.

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