Установлена личность напавшего на приемную ФСБ в Хабаровске

Теги: стрельба фсб Происшествие нацизм

Открывшим стрельбу в УФСБ в Хабаровске оказался 18-летний местный житель. В результате погибли сотрудник ФСБ и посетитель. Нападавший ликвидирован. По предварительным данным ЦОС ФСБ, он входил в неонацистскую группу.

Личность человека, атаковавшего 21 апреля приемную УФСБ по Хабаровскому краю, установлена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По предварительным данным, это был уроженец Хабаровского края 1999 года рождения. Вероятно, он состоял в неонацистской группировке.

Стрельба в приемной УФСБ произошла 21 апреля в 17:02 по местному времени. В результате погибли сотрудник ФСБ и посетитель - гражданин одной из бывшей стран СНГ. Еще один человек ранен. Нападавший ликвидирован.