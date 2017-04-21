Путин и члены Совбеза осудили теракт в Париже

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Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Одной из тем стала атака на полицейских в Париже. Глава государства осудил теракт и выразил соболезнования французам.

Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России борьбу с терроризмом. Глава государства осудил теракт, который произошел накануне вечером в Париже, и выразил соболезнования народу Франции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Еще одной темой оперативного сообщения Совбеза стала борьба с киберпреступностью.

Теракт на Елисейских полях в Париже произошел накануне поздно вечером. Мужчина открыл огонь по полицейским из автомата Калашникова. Один сотрудник полиции погиб на месте, еще двое получили ранения. Нападавший ответным огнем был уничтожен.

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