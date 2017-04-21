Госдума запретила называть детей странными именами

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Госдума приняла законопроект, запрещающий называть детей бранными словами, титулами, сочетаниями букв и цифр. Теперь родители не смогут проявлять излишнюю оригинальность при выборе имени ребенка.

Государственная дума приняла в окончательном чтении проект закона, запрещающий называть детей странными именами, передает ТАСС.

Отныне не допускается называть детей бранными словами, цифрами, сочетанием букв, использовать ранги и титулы. Родителями можно будет давать детям двойную фамилию при условии, что у всех полнокровных братьев и сестер она будет одинаковой.

По словам главы профильного комитета по госстроительству и законодательству Павела Крашенинникова, дети зачастую страдают от богатой фантазии своих родителей и подвергаются насмешкам со стороны сверстников. В качестве примера он привел следующие имена: Авиадиспетчер, Жужа, Ланцелот, Лексус, Салат Латук, Ванзырым, "БОЧ рВФ 260602" (аббревиатура "Биологический объект человека рода Ворониных — Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года"), Князь и Царь.