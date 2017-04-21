Украинские вандалы разрушили памятник Неизвестному офицеру

Теги: вандализм Украина памятник

На Украине двое вандалов разрушили памятник Неизвестному офицеру в Днепропетровской области. Мужчины собирались сдать фрагменты скульптуры на металлолом.

В Днепропетровской области Украины вандалы разрушили советский памятник Неизвестному офицеру. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Двое местных жителей собирались сдать скульптуру на металлолом. Злоумышленники успели распилить бронзовую фигуру на части и уже начали грузить фрагменты в автомобиль, когда на место прибыл наряд полиции.

Мужчин задержали. У них изъяли газовые резаки, сапёрную лопату и тросы, с помощью которых они демонтировали памятник. Возбуждено уголовное дело.