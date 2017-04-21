14:55, 21 апреля 2017

В Москве стартовал детский хоккейный турнир

Теги:  Спорт  дети  хоккей

Детский хоккейный турнир открылся в Москве. Он продлится три дня.

Лучшие юниорские хоккейные команды со всей страны собрались в Москве, чтобы побороться за звание сильнейшей. В столице в пятницу стартовал ежегодный детский турнир, передает "ТВ Центр".

В торжественной церемонии открытия принял участие президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Соревнования продлятся три дня. Помимо матчей, участников ждут мастер-классы от знаменитых спортсменов, автограф-сессии и различные конкурсы.

Другие новости

В других СМИ