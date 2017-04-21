Заказавший убийство своей семьи подросток получил 16 лет тюрьмы

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В Мосгорсуде огласили приговор убийцам 12-летней девочки. Год назад её старший брат Максим Климкин заказал убийство всей своей семьи, чтобы завладеть тремя квартирами в Москве, для чего нашел через интернет на тот момент несовершеннолетнего жителя Саратовской области Алексея Гурылёва. Климкин получит 16 лет тюрьмы строгого режима, убийца — 9 лет.

Мосгорсуд признал виновным 19-летнего Максима Климкина в организации убийства своей младшей сестры, а также родителей. Ближайшие 16 лет молодой человек проведет в колонии строгого режима, передал корреспондент "ТВ Центра" Егор Киселев из зала суда.

Непосредственный исполнитель убийства — 18-летний житель Саратовской области Алексей Гурилев — получил девять лет.

Жестокое преступление произошло на юго-востоке Москвы 16 марта прошлого года. Климкин заказал убийство своей семьи, чтобы завладеть тремя квартирами в Москве. Однако у исполнителя преступления хватало смелости расправиться только с 12-летней сестрой молодого человека, родителей он так и не дождался и сбежал.