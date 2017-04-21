15:04, 21 апреля 2017

На Тверской появилась разметка для военной техники. Видео

Парадные расчеты тренировались в подмосковном Алабине в последний раз. Строевой шаг чеканили пешие колонны, слаженность в движении отрабатывала боевая техника, в финале репетиции в небе над Алабино фигуры высшего пилотажа отработали военные лётчики. Теперь впереди репетиции на Красной площади. В центре столицы к этому уже готовятся. Минувшей ночью на Тверской улице - от Пушкинской площади до Исторического музея нанесли временную желтую разметку. Она предназначена для прохождения техники.

Теги:  парад  Армия  день победы

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