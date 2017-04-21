В Москве провели рейд по незаконной продаже алкоголя

Теги: Общество алкоголь москва

В Москве проверяют магазины на контрафактный алкоголь. Полиция внимательно изучает этикетки на бутылках, но особо тщательно лицензии, потому что часто подделывают их. Недобросовестных торговцев ждут судебные процессы.

Недружелюбный хозяин. Риторические вопросы. Неловкая сцена длится считанные секунды. Настойчивые гости - сотрудники департамента региональной безопасности и противодействия коррупции. Повод для визита - наличие в торговой точке алкоголя при отсутствии лицензии. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Директор продуктового магазина на личности не переходит, но все же переступает не только границы приличия, а нормы закона. Самые распространенные сорта крепких напитков - на витрине с ценниками. А документов, разрешающих ими торговать, нет.

Вести бизнес в такой ситуации крайне выгодно. Товара будто нет. Налоги за него платить не надо. А деньги из кассы перетекают прямо в карман.

Пока горе-предприниматель размышляет, кто его сдал и что теперь делать, алкоголь пакуют по коробкам. Бутылки неизвестного происхождения отправят на экспертизу. И вслед за протоколом изъятия хозяина магазина ждет повестка в суд.

Михаил Шекоян, Алексей Комаров и Алсу Янгляева. "ТВ Центр".

Читайте также:

Медведев призвал установить госконтроль над производством алкоголя

Роспотребнадзор узнал о спаде потребления алкоголя и табака

Минфин определился с минимальной ценой на водку