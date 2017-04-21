Строительство самой большой школы в Москве практически завершено

Теги: Москва школа строительство

В Некрасовке завершается строительство самой большой московской школы. 1 сентября в нее пойдут более двух тысяч школьников.

Строительство самой большой школы в Москве завершается в Некрасовке. В этом районе появилось много новых жилых домов и мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о сооружении здесь экспериментальной школы, напоминает "ТВ Центр".

В здании предусмотрены раздевалки, спальни, медицинские кабинеты, помещения для групп продлённого дня, огромная библиотека, актовый зал с мобильной эстрадой и гримёрными, залы для спортивных тренировок и танцев. На верхних этажах дети смогут заниматься в различных кружках. В школе будут трансформируемые перегородки и видеостены. Более 2 тысяч учеников придут сюда на занятия 1 сентября.