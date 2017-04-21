Три новые станции сделают метро доступным для 600 тысяч москвичей

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Московское метро прокладывает "салатовую" ветку дальше на север. До конца года там появятся сразу три новых станции. Работы сейчас в самом разгаре, собственное метро ждут жители сразу двух округов. Когда стройку закончат, новыми станциями смогут пользоваться 600 тысяч горожан.

На первый взгляд кажется, что попал в угольную шахту. Тут и вагонетки, и характерный полумрак. Для завершения образа не хватает только кирки в руках у рабочих и сталактитов над головами. На самом деле, никакой добычи угля или алмазов тут не ведется. Так прокладывают будущую станцию метро "Окружная", передает "ТВ Центр".

Пока здесь без высоченных резиновых сапог делать нечего. Над головой грунтовые воды, вот и приходится применять еще известный со времен СССР буровзрывной метод. В горной породе бурят дыры, затем закладывают взрывчатку. После разрушения породу вывозят на вагонетках и поднимают в клетях.

Станцию метро в этом районе ждали. Сюда дойдет "салатовая ветка". Но главное, здесь будет пересадочный узел. Рядом одноименная станция МЦК и платформа Савеловского направления Московской железной дороги. Ввести ее в эксплуатацию планируют одновременно со следующими за ней "Верхними Лихоборами" и "Селигерской". Таким образом, ветка продлится до Дмитровского шоссе.

"Более 600 тысяч населения будут пользоваться этими станциями. И еще очень важный момент, напоминаю, что на штабе по градполитике мэром было принято решение о продлении этой линии фактически до МКАД", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Местные жители ждут информации о том, как будет выглядеть "Окружная". По задумке, весь участок от "Бутырской" до "Верхних Лихоборов" планируют выполнить в одном стиле. А вот детали дизайна держат в строжайшем секрете.

Строительство планируют завершить к концу 2017 года. И уже в следующем году жители ближайших районов смогут с удобством перемещаться по Москве.

Александра Сергомасова, Константин Степанов-Молодов, Дмитрий Власов. "ТВ Центр".

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