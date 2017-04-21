Мосгортранс пустит бесплатные автобусы на Красную горку

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В предстоящее воскресенье изменится режим работы некоторых маршрутов наземного транспорта в связи с последним днем пасхальной недели, который в народе называют Красной горкой.

В воскресенье, 23 апреля, изменится режим работы некоторых маршрутов наземного транспорта, передает "ТВ Центр". До Николо-Архангельского кладбища пассажиры смогут проехать не от "Щёлковской", а от станции метро "Новокосино". Причём, оттуда пустят бесплатный маршрут Э-5, а от "Выхино" - бесплатные автобусы Э-1 и Э-2 и ещё регулярный 706. В этот день организуют и другие, бесплатные, маршруты, подробнее о которых можно узнать на сайте "Мосгортранса".