Химкинское водохранилище очистили от мертвой рыбы

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Химкинское водохранилище наконец очистили от мертвой рыбы, которую на минувшей неделе выбросило к берегу. Нехороший запах еще остался, так что желающих прогуляться вдоль заводи пока немного. Местные птицы оказались менее привередливы и уже вернулись на обжитую территорию. Эксперты до сих пор не могут точно установить, в чем причина массового мора стерляди и сомов.

На берегу Химкинского водохранилища немноголюдно. Дохлую рыбу убрали, едкий запах улетучился. Но подходить к кромке воды, особенно с домашними животными, осмеливается не каждый, передает "ТВ Центр".

Жители окрестных домов, для которых небольшой парк и выход к воде - единственное место для прогулок, стараются обходить его стороной.

Первой версией местных жителей стало попадание в воду химических веществ. Неподалеку коньячный завод, яхт-клуб, большой жилой комплекс. Откуда пришла отрава, наверняка сказать сложно. Ясность может внести экспертиза. Пробы жидкости и грунта сейчас в лаборатории.

Эксперты склоняются к естественному замору рыбы. Этой зимой были сильные морозы, толстый лед. Рыба могла задохнуться. Но Росприроднадзор все же решил провести расследование.

"Два месяца мы будем проводить административное расследование. Все предприятия и организации, которые находятся по берегу водохранилища, будут проверены на предмет того, кто осуществил этот сброс. Потом будет вынесено решение, когда уже будут готовы результаты анализов", - сообщил и.о. руководителя департамента Росприроднадзора по ЦФО Константин Елисеев.

А пока жизнь водохранилища постепенно возвращается в привычное русло. На берегу были замечены утки.

Виктор Прокушев, Александр Медведев, Станислав Ильин. "ТВ Центр".

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