Отлитый на фестивале "Пасхальный дар" колокол передали храму преподобного Сергия Радонежского

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Изготовленный на фестивале "Пасхальный дар" колокол передали храму преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках в Москве.

Храму преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках передали колокол, изготовленный на фестивале "Пасхальный дар". Об этом сообщает "ТВ Центр". Это один из двух колоколов, которые мастера Колокольного центра Данилова монастыря отлили в мобильной мастерской прямо на фестивале и подарили патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и мэру Москвы Сергею Собянину.

Так называемый, зазвонный колокол, звучащий на высоких нотах, сделан из бронзы и весит 16 килограммов. Второй колокол будет передан Храму святителя Николая на Трёх Горах. Всего на фестивале "Пасхальный дар" отольют 14 колоколов. Все они попадут на звонницы московских церквей.