Песков назвал "политологическими экзерсисами" размышления о смене премьера

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Рассуждения о возможном назначении на место главы кабмина России Алексея Кудрина являются "политическими экзерсисами" и словесными дуэлями, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, у Кудрина есть "своя точка зрения по самому широкому кругу вопросов", но не нужно это увязывать с "какими-то электоральными устремлениями".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал рассуждения о связи активности экс-главы Минфина Алексея Кудрина с его возможным назначением премьер-министром страны.

"Это, скорее, такие словесные дуэли, политологические экзерсисы, не более того", - приводит его слова ТАСС.

По его словам, Кудрин является экспертом широкого профиля, и у него есть "своя точка зрения по самому широкому кругу вопросов". "А увязывать это с какими-то электоральными устремлениями - может быть, это понятно и объяснимо с какой-то точки зрения, но это неправильно", - отметил Песков.

Также представитель Кремля прокомментировал заявления Кудрина на Красноярском экономическом форуме, где он сравнил систему госуправления в России со "старой скрипучей машиной" и отметил слишком высокую долю госучастия в экономике. Песков в связи с этим напомнил, что доля госучастия была увеличена из-за кризиса 2008 года. По его словам, тогда это помогло "избежать обвала рынка, удалось минимизировать последствия жесточайшего экономического кризиса, с которым" всем пришлось тогда столкнуться.

Песков добавил, что такая обширная страна и такая большая экономика не может совершать резких движений по всем законам физики. При этом он признал, что "есть резервы для совершенствования".

Вместе с тем, он отметил, что в Кремле готовы прислушиваться к мнению Кудрина, как и к мнениям других экспертов. По его словам, мнения разных экспертов сейчас конкурируют.

Ранее на Красноярском экономическом форуме глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин сравнил систему госуправления в России со "старой скрипучей машиной", которая постоянно "заезжает не туда". По его словам, лишь 38% чиновников занимаются своими прямыми обязанностями. По словам бывшего министра финансов, назрела необходимость менять систему.

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