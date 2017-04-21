Дутерте приедет Россию в конце мая

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Президент Филлипин Родриго Дутерте собирается приехать в Россию в конце мая. Также он хочет увидеть российску подлодку в порту Манилы. Об этом он сообщил в время посещения крейсера "Варяг".

Президент Филлипин Родриго Дутерте планирует приехать в Россию в конце мая, передает ТАСС слова лидера страны, сказанные в ходе посещения флагмана Тихоокеанского флота гвардейского крейсера "Варяг", прибывшего в Манилу.

Дутерте рассказал, что никогда не бывал на подводных лодках и попросил Россию в следующий раз показать ее в филлипинском порту .

"Я раньше посещал только китайские и российские корабли. Никогда не бывал на подводных лодках", - подчеркнул Дутерте.

В марте президент Филиппин выступил с предложением, что российские корабли должны чаще посещать порты страны. Ранее он уже посетил большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц".

Что касается посещения России, то в ноябре 2016 года Дутерте признался, что "не выносит холодов" и поэтому не собирается в данный момент посещать Россию. На что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин ждет Дутерте не обязательно зимой, а в удобное для него время.