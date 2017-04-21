Приемную ФСБ в Хабаровске расстрелял местный неонацист

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Личность человека, совершившего нападение на управление ФСБ в Хабаровске, установлена. Им оказался местный житель 1999 года рождения, принадлежавший к неонацистской группе. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

В Хабаровске совершено вооруженное нападение на региональное управление ФСБ, передает "ТВ Центр". В результате атаки погиб сотрудник спецслужбы и посетитель. Еще один человек получил ранение.

Как сообщили в ведомстве, неизвестный вошел в здание и, не пересекая контрольно-пропускной пункт, открыл огонь. Преступник был ликвидирован на месте. Его личность уже установлена. Это 18-летний житель Хабаровска. Есть данные о том, что он входил в неонацистскую группировку.

Район происшествия сейчас перекрыт. Там проводятся оперативно-следственные мероприятия. Офисы и магазины, расположенные неподалеку, закрыты. Люди эвакуированы за периметр оцепления.

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