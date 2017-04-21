Варвару Караулову этапировали в колонию

Теги: Общество суд колония иг

Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова этапирована в колонию. Об этом сообщили ее матери в СИЗО, в котором она ранее содержалась. По словам адвоката девушки Сергея Бадамшина, о том, куда именно увезли его подзащитную, пока неизвестно.

Осужденная на 4,5 года лишения свободы за попытку присоединиться к запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" Варвара Караулова этапирована в колонию. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката девушки Сергея Бадамшина.

По его словам, мать Карауловой (ныне – Александры Ивановой, - прим. ред.) пришла в СИЗО отдать дочери передачу, однако ей сообщили, что бывшая студентка уже этапирована.

Он добавил, что в настоящий момент неизвестно, в какую именно колонию этапировали Караулову. По его словам, ФСИН сообщит об этом позднее.

Решение суда о приговоре экс-студентке вступило в силу в марте 2017 года, когда Верховный суд России не удовлетворил апелляцию стороны защиты и оставил его без изменений.

В мае 2015 года Караулова ушла из дома, сказав родителям, что направляется в университет. Однако вместо этого она улетела в Стамбул, откуда рассчитывала попасть на территорию Сирии, чтобы там присоединиться к ИГ по приглашению своего виртуального возлюбленного. В июне того же года ее и еще 12 россиян задержали турецкие полицейские при попытке перейти границу. Девушка была переправлена обратно в Москву. 27 октября были арестованы ее вербовщики.