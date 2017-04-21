В московских школах будут "глушить" сотовую связь во время ЕГЭ
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В этом году в столичной школах перед ЕГЭ установят специальные "глушилки" сотовой связи. Однако ими будут снабжены не все учебные заведения. Точный список школ пока находится в процессе согласования.
В столичных школах перед сдачей Единого государственного экзамена установят "глушилки" сотовой связи. Об этом сообщает "Русская планета".
Специальными устройствами снабдят не все учебные заведения. Их точный список пока находится в процессе согласования.
Основной этап ЕГЭ пройдет с 20 мая по 1 июля. Госэкзамен будут сдавать в общей сложности 747 тысяч школьников по всей стране.
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