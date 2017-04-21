В общественном туалете в центре Москвы нашли тело мужчины
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В общественном туалете в Красносельском районе Москвы нашли тело мужчины. Как сообщил источник в правоохранительных органах, следов насильственной смерти на нем не обнаружено. По предварительным данным, смерть наступила от острой сердечной недостаточности.
В общественном туалете в центре Москвы нашли тело мужчины. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Следов насильственной смерти на теле не выявлено", - сказал он.
Поданным источника, тело было обнаружено в Панкратьевском переулке. Мужчина был одет в куртку, две кофты и две пары джинсов. Одежда была грязная, на ней были обнаружены блохи и вши. По предварительным данным, мужчина умер от острой сердечной недостаточности. Тело направлено в морг. По данному факту проводится проверка.
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