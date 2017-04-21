СКР возбудил дело после сожжения российского флага у стен Кремля

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Следственный комитет возбудил уголовное дело о сожжении флага России. По версии следствия, в августе 2016 года Никита Садков принес к стенам Кремля российский флаг, облил его горючей жидкостью и поджег.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в сожжении российского флага в Москве, передает "Интерфакс" со ссылкой на его адвоката.

Как полагает следствие, в августе 2016 года подозревамый принес к стенам Кремля российский флаг, облил его горючей жидкостью и поджег. Кроме этого, он разместил в соцсети видеозапись экстремистского характера. Ему предъявили обвинение по статье о надругательстве над государственным флагом, а также о возбуждении ненависти по признакам национальности.

Мужчина не признал вину. Он утверждает, что созданное им видео носило "шутливый характер", при этом сам он его в интернет не выкладывал.

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