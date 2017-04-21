В Индии грузовик врезался в толпу

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В индийском штате Андхра-Прадеш водитель грузовика потерял управление, врезался в электрический столб и наехал на толпу. В результате шесть человек погибли от столкновения с машиной, 14 - от удара током.

В Индии более 20 человек погибли и еще столько же пострадали в результате наезда грузовика на толпу людей на рынке в штате Андхра-Прадеш, сообщает India Today.

По словам очевидцев, водитель грузовика не справился с управлением и врезался в электрический столб, после чего протаранил толпу людей, стоявших около прилавка. В результате 6 человек погибли от столкновения с машиной, 14 - от удара током.

По данным местной полиции, вероятно, все 20 погибших были сбиты грузовиком. Раненые госпитализированы, состояние некоторых из них оценивается как критическое.

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