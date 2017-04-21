В московском транспорте выявили почти 100 тыс. "зайцев" с начала года

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С начала года контролеры выявили почти 100 тысяч нарушений правил оплаты проезда в столичном транспорте. По сравнению с прошлым годом количество нарушений увеличилось на шесть процентов. Сумма штрафов составила почти 122 миллиона рублей.

Контролеры в общественном транспорте Москвы выявили почти 100 тысяч нарушений правил оплаты проезда. Об этом сообщает портал "МИР24". По сравнению с прошлым годом количество нарушений увеличилось на шесть процентов.

"Контролеры ГКУ "Организатор перевозок" зафиксировали 97406 случаев нарушений правил оплаты проезда, в частности, в 81194 случаях пассажиры не оплачивали проезд, в 16212 – пытались воспользоваться чужой социальной картой", - говорится в сообщении.

Сумма штрафов составила почти 122 миллиона рублей. В среднем контролеры выявляют три-четыре нарушения в день. Отмечается, что штраф за безбилетный проезд в Москве составляет одну тысячу рублей, а за использование льготной персонифицированной карты ‒ 2,5 тысячи рублей.