В Москве рассчитывают на предметный разговор Лаврова и Могерини

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Россия рассчитывает на предметный разговор главы МИД Сергея Лаврова с высоким представителем Евросоюза по международным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. По данным российского дипломатического ведомства, стороны намерены обсудить пути восстановления отношений Москвы и Брюсселя.

Российская сторона рассчитывает на предметный разговор о восстановлении отношений с Евросоюзом в ходе визита в Москву главы европейской дипломатии Федерики Могерини. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел России.

Визит Могерини запланирован на 24 апреля. Он состоится по приглашению главы российского МИД Сергея Лаврова. Дипломаты намерены рассмотреть ключевые аспекты двусторонних отношений, а также ключевые темы международной повестки.

"Рассчитываем на предметный разговор о путях восстановления сотрудничества с ЕС. Готовы выстраивать взаимовыгодные отношения с Евросоюзом и его странами-членами на основе равноправия, уважения национальных интересов и объективной взаимозависимости экономик, обусловленной территориальной близостью и взаимодополняемостью", - отметили в российском МИД.

В ведомстве отметили, что в настоящее время отношения России и ЕС переживают не лучший период. Основным раздражителем в МИД назвали продолжение санкционного давления со стороны Евросоюза. В то же время в министерстве подчеркнули, что российская сторона заинтересована в преодолении разногласий, и готова к полноценному возобновлению и поддержанию каналов взаимодействия в различных сферах.

По данным МИД, в ходе переговоров Лаврова и Могерини будут обсуждаться актуальные международные вопросы: ситуация на Украине, Западных Балканах, в Сирии, Ираке, Ливии, вопрос о ядерной программе Ирана, а также ближневосточное урегулирование. Главынм источником разногласий с ЕС в МИД назвали украинский кризис. Москва рассчитывает, что Брюссель прекратит игнорировать невыполнение Киевом своих обязательств по минским соглашениям, а также обратит внимание на агрессивный национализм и нарушения свободы слова на Украине.

"В контексте сирийского урегулирования отмечаем потенциал ЕС как крупного гуманитарного донора, что налагает на Брюссель дополнительную моральную ответственность, которая должна исключать увязку оказания помощи с политическими требованиями и предварительными условиями", - отметили в МИД.

В Москве считают, что вывести отношения России и ЕС из сегодняшнего состояния могло бы формирование общего экономического и гуманитарного пространства "от Атлантики до Тихого океана". Российская сторона по-прежнему считает этот проект самым перспективным с точки зрения долгосрочного развития всего евразийского континента. Экономической основой такого сотрудничества, по мнению МИД, могло бы стать сотрудничество Евросоюза с Евразийским экономическим союзом.

"Налаживание диалога по линии ЕС-ЕАЭС помогло бы в становлении широкой зоны стабильности и мира на пространстве Евразии", - заключили в российском дипломатическом ведомстве.

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