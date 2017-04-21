Аннулировано российское гражданство смертника Джалилова

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В Министерстве внутренних дел сообщили об аннулировании решения о приеме в российское гражданство исполнителя теракта в Санкт-Петербурге Акбаржона Джалилова. В МВД также отметили, что отец Джалилова получил гражданство России с нарушениями, в связи с чем Джалилов-младший также лишился гражданства.

Решение о приме в российское гражданство Акбаржона Джалилова аннулировано. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Решение последовало после лишения российского гражданства его отца Акромжона Джалилова. По данным МВД, при подаче заявления на получение гражданства, он представил заведомо ложные данные. Отец исполнителя теракта получил российский паспорт 18 июня 2009 года. Решение было аннулировано 20 апреля 2017 года.

"Данное решение повлекло за собой отмену решения о приеме в российское гражданство его сына Джалилова Акбаржона, совершившего террористический акт в Петербургском метро 5 апреля 2017 года", - сообщила Ирина Волк.

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