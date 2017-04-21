Минстрой: снос пятиэтажек сдержит рост цен на жилье в Москве

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Программа по сносу пятиэтажек будет сдерживать рост цен на жилье в Москве. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень. Он подчеркнул, что в данной ситуации работает простая формула, при которой чем больше жилья строится, тем больше шансов на сдерживание роста цен.

Программа по сносу пятиэтажек в Москве позволит сдерживать рост цен на жилье в столице. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

"Работает очень простая формула: чем больше строится в том или ином муниципалитете или субъекте жилья, тем это более положительно сказывается на сдерживании роста цен. Чем больше предложения, тем лояльнее к покупателю относится застройщик. Это безусловный положительный фактор сдерживания роста цен в Москве", - цитирует его ТАСС.

В начале 2017 года президент Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все "хрущевки" в городе.

Ранее депстрой Москвы утвердил график сноса пятиэтажек. До конца 2017 года будут снесены 63 дома, из которых 49 - за счет городского бюджета, 14 - по инвестиционным контрактам.

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