Полиция ищет пособников боевиков во Владимирской области

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Сотрудники МВД ведут поиск предполагаемых пособников боевиков, ликвидированных в среду во Владимирской области в ходе спецоперации. По предварительным данным, еще четверо злоумышленников могли скрыться в данном регионе. Ранее в среду во Владимирской области ликвидировали двух уроженцев Средней Азии, которые подозреваются в подготовке терактов.

Сотрудники правоохранительных органов ведут поиск предполагаемых пособников боевиков, уничтоженных в среду во Владимирской области в ходе спецоперации. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя главы МВД России Игоря Зубова.

"Мы, конечно, участвуем в операции по поиску разыскиваемых во Владимирской области", - сказал Зубов. По предварительным данным, еще четверо предполагаемых пособников боевиков могли скрыться в данном регионе.

Ранее в среду во Владимирской области ликвидировали двух уроженцев Средней Азии, которые подозреваются в подготовке терактов. В ФСБ отметили, что они были связаны с вербовщиками террористических организаций. На месте проведения спецоперации обнаружены компоненты для изготовления взрывного устройства, а также оружие.

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