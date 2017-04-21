В воинской части в Курской области загорелся склад с боеприпасами

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В Курской области на территории воинской части загорелось хранилище. Как сообщили в региональном управлении МЧС, на месте работают пожарно-спасательные подразделения. Тушение осуществляется по второму номеру сложности. По предварительным данным, горит склад с боеприпасами. Пострадавших нет.

На территории воинской части в Курской области загорелся склад с боеприпасами. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС и источники в экстренных службах.

"По предварительной информации, горит склад с боеприпасами", - сообщил источник.

По данным МЧС, возгорание произошло в населенном пункте Халино в воинской части №45119. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Тушение производится по повышенному, второму номеру сложности.

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