Хабаровский стрелок до нападения на приемную ФСБ убил инструктора тира

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До нападения на приемную регионального УФСБ житель Хабаровска убил инструктора стрелкового клуба. Оттуда он также похитил карабин "Сайга" и два пистолета. Ранее в Хабаровске было совершено вооруженное нападение на региональное управление ФСБ, в результате чего погиб сотрудник спецслужбы и посетитель.

Житель Хабаровска до нападения на приемную регионального УФСБ убил инструктора стрелкового клуба, откуда он похитил оружие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

"В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что Конев A. B. в стрелковом клубе Хабаровска похитил карабин "Сайга" и два пистолета, предварительно убив инструктора, после чего совершил нападение на приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю", - говорится в сообщении.

Ранее в Хабаровске было совершено вооруженное нападение на региональное управление ФСБ. В результате атаки погиб сотрудник спецслужбы и посетитель. Еще один человек получил ранение.

Как сообщили в ведомстве, неизвестный вошел в здание и, не пересекая контрольно-пропускной пункт, открыл огонь. Преступник был ликвидирован на месте. Его личность уже установлена. Это 18-летний житель Хабаровска. Есть данные о том, что он входил в неонацистскую группировку.

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