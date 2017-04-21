Медведев подписал соглашение по укреплению арктического сотрудничества

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Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал соглашение об укреплении арктического сотрудничества. Документ призван облегчить проведение международных исследований в Арктике, активизировать контакты между учеными, упростить пересечение границы.

Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал соглашение об укреплении арктического сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе российского кабмина.

"Соглашение направлено на облегчение проведения международных научных исследований в Арктике, активизацию контактов между учёными, обмен результатами научных исследований, упрощение пересечения границы и возможности совместного использования научной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Документ был внесен Министерством иностранных дел России. Сторонами соглашения являются члены Арктического совета: Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и США. Документ предусматривает содействие участников в предоставлении доступа к арктическим территориям для проведения заранее согласованных научных исследований.

"Соглашение является рамочным документом и предусматривает заключение, когда это необходимо, специализированных соглашений или договорённостей по отдельным проектам и направлениям арктического научного сотрудничества", - отметили в кабмине.

Каждая из сторон соглашения должна создать компетентный национальный орган для осуществления прописанных в документе целей. С российской стороны эту роль выполняет Минобрнауки.