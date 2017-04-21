США готовы отдать 700 миллионов долларов за "праздник демократии" в России

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США, похоже, всерьез настроились применить против России свое самое надежное оружие массового поражения – доллары. Много долларов. Речь идет о семистах миллионах. Свеженапечатанных и аккуратно упакованных. В общем, ответ на вопрос "за чей, собственно, счет банкет" по случаю "праздника свободы и демократии" – очевиден.

Только ленивый не слышал, что Россия повлияла на исход президентских выборов в США, отметил "ТВ Центр". Едва ли не каждую неделю западные СМИ выдвигали обвинения в "преступлении против американской демократии". На этой неделе агентство Reuters обнаружило мозговой центр тайных операций Кремля. Стратегию по "раскачиванию" выборов разработал Российский институт стратегических исследований – он якобы связан напрямую с президентом Путиным. Источник – опять неназванные американские чиновники. Спросить их, а влияет ли Вашингтон на политические процессы в других странах, иностранным журналистам в голову не приходит. Ведь полемика и в Америке, и по всему западному миру должна разворачиваться исключительно вокруг "грехов" России. Тем более, когда в международных организациях речь заходит о том, чтобы ее наказать.

"В ООН у них спрашивают: откуда вы это взяли, что Россия оказывала влияние на выборы? А это написано в СМИ. То есть сначала надо оплатить эти СМИ, вложить им в уста то, что необходимо, они выполнят команду, отрабатывая деньги. А потом на них же будет ссылаться Конгресс или Сенат США или европейские политики", - отметил политолог Олег Лурье.

Собственно, ровно ту же схему Вашингтон пытается использовать и в самой России. Западные СМИ, вещающие и на Россию, действуют явно в тандеме с так называемой "несистемной" оппозицией. Как заявили эксперты, по сути, на деньги Госдепартамента и Министерства обороны США в нашей стране идет поиск и вербовка лидеров общественного мнения.

"На гранты заставляют искать информацию, которая деформирует экономическую и политическую систему России и транслирует это мнение уже через СМИ, которые расположены на территории России, являются резидентами и влияют, очень сильно влияют, на определенную часть российского общества", - пояснил директор Центра политической информации Алексей Мухин.

В этом влиянии активную роль играют дипломатические ведомства. Встречи представителей "несистемной" оппозиции с послом Соединенных Штатов фиксировались неоднократно. Таким образом, Госдеп не только "прощупывает" почву для дальнейших действий, но и доносит до них свою позицию, которая затем ретранслируется через средства массовых коммуникаций.

"Подобного рода практикой занимаются не только, конечно, дипломаты, но и специально обученные спикеры, которые через соцсети, в том числе через СМИ, которые являются нерезидентами, - такие как "Голос Америки", "Радио Свобода" и так далее – могут формировать определенную точку зрения, которая ретранслируется созданной агентурной сетью на местах – на федеральном и на региональном уровнях", - отметил Мухин.

По словам экспертов, речь идет о создании эшелонированной системы по влиянию на российское общественное мнение, созданной США и Великобританией. В 90-е подобное уже практиковалось и довольно успешно. Как это сказалась на жизни нашей страны – известно. После принятия закона об ограничении деятельности некоммерческих и неправителственных организаций, Западу пришлось искать новые формы и структуры для антироссийской пропаганды. Они нашлись и уже были опробованы на парламентских выборах в 2016 году.

"Радио Свобода", "Голос Америки", BBC также упоминалась в предвыборный период негативных или нейтральных, а в большинстве нейтральных до 95% материалов. Например, эксперты, комментаторы были только оппозиционеры. Только оппозиционеров приглашали. Комментируют, например, Навальный, Касьянов, ну, понятно, как они будут комментировать", - отметил Олег Лурье.

В конце марта на Капитолийском холме начали рассматривать закон о выделении ста миллионов долларов для так называемой "демократизации" России. Причем конгрессмены даже не считают зазорным делать это открыто. Можно только представить, какая началось истерика, если бы подобное обсуждалось в Госдуме. Между тем, 100 миллионов – это только верхушка айсберга. На самом деле на вмешательство во внутренние дела России, финансирование НКО и влияние на предвыборный процесс американцы намерены потратить 700 миллионов, учитывая расходы спецслужб и Белого дома.

"Идет очень большое инвестирование денег. Очень большое. Посмотрите, какое количество всевозможных групп в социальных сетях узкой направленности. Интернет в помощь. Можно посмотреть статистику. Огромное количество. Причем они только новообразуются. Ведь это же все не бесплатно делается. Тысячи групп. Там десятки тысяч человек", - заявил Лурье.

Структуры, чья задача повлиять на российское общественное мнение теперь существуют по принципу сетевого маркетинга. Базируются при филиалах европейских ВУЗов, создают рабочие группы по реализации тех или иных программ. Эксперты отмечают: при том, что источник их финансирования – это Госдеп или Пентагон, привлечь к ответственности такие структуры, как правило, невозможно.

"В этой связи получается очень интересная вещь. Мы не можем идентифицировать в принципе структуру и обозначить ее как нежелательного иностранного агента, потому что имеем дело с гораздо более комплексным и популярным институтом, который в гражданской жизни занимается очень благопристойной деятельностью. Хотя на самом деле речь идет о попытке деструктивного влияния на целое общество", - сказал Мухин.

В 2016 году это влияние прозападные силы пытались оказать еще до окончания предвыборной гонки за места в российском парламенте. Эксперты подсчитали: оппозиционные и иностранные СМИ, действующие на территории нашей страны, более 20 процентов своих материалов посвятили тому, что итоги выборов следует признать недействительными.

"Нет цели повлиять на итог выборов, судя по всему. Хотя, это было бы, что называется, идеальным вариантом. Но речь идет, о дискредитации органов власти заранее. То есть, Государственная Дума, которая избирается по российским законам, в ходе избирательной кампании, которые организованы властями, этот процесс подается как заведомо ущербный и нелегитимный", - отметил директор Центра политической информации.

Как полагают эксперты, все это было лишь разминкой. Основной информационный удар приготовлен для президентской предвыборной кампании 2018 года. Впрочем, как именно будут действовать прозападные силы, уже понятно, а значит и реагировать на это будет проще.

Александр Огородников. Мария Богомолова. Михаил Федоров, "В Центре событий"