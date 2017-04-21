Эксперты прогнозируют настоящую борьбу во втором туре выборов во Франции

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Итоги референдума в Турции могут повысить шансы на победу на выборах одного из, как выразилось агентство Bloomberg, нетрадиционных кандидатов во Франции. Это касается не только Макрона, но и более радикальных участников кампании, таких Ле Пен или Меланшон. Выборы, которые пройдут уже в это воскресенье, одни из самых сложных и непредсказуемых в истории страны.

До выборов во Франции осталось чуть больше суток. Агентства публикуют последние опросы, а французы гадают: кто же станет следующим президентом? Причем, как отмечает "ТВ Центр", гадают в прямом смысле слова. Несколько магических пассов и точные прогнозы от последовательницы великой Ленорман готовы.

"Для меня победитель – господин Макрон. Следующей будет женщина – госпожа Ле Пен. Неплохой результат у господина Фийона, он станет третьим, но я думаю, президентом станет все-таки Макрон", - рассказала экстрасенс Катрин Кавайа.

"Я собрала всю информацию: даты рождения, энергии присущие этому году, а также даты первого и второго туров выборов и говорю вам: Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон столкнутся лицом к лицу", - считает ее коллега Валери Круазе.

Тут и к бабке не ходи. Милые дамы, скорее всего, читают одни и те же газеты, либо тонко чувствуют настроение электората. Хотя, тех, кто уже определился со своими предпочтениями, сегодня не так уж много. Выборы даже "Европейским Сталинградом" прозвали – столь переломный для страны, да и Европы в целом, момент. Впрочем, как не называй нынешнюю избирательную компанию в Ля Белль Франс, ясно одно: без сюрпризов не обойдется. Вот, например, неожиданный победитель теледебатов Жан-Люк Меланшон одновременно выступил на шести площадках. Фигаро здесь – Фигаро там. Только вот Меланшон то не настоящий, а голограмма. Зато популярен у интернет-пользователей. Вопреки опросам кандидат набрал больше всех "лайков" в социальных сетях, так что участие во втором туре – вполне реально.

"Французы хотят, чтобы на нас перестали смотреть так, как будто мы только и умеем, что хорошо водить Uber и продавать траву. Мы на многое способны", - заявил кандидат.

На что способны французы они уже показали – на улицах многих городов настоящий хаос: громкие крики, файеры, плакаты. Противники Марин Ле Пен протестуют и на улицах Марселя, и прямо на сцене во время выступления кандидата от Нацфронта. Впрочем, Ле Пен полна уверенности – победа в первом туре за ней.

"Мне нужна ваша общая решимость и поддержка всех французских патриотов. В воскресенье все должны придти на участки, никто не должен остаться дома. Мне нужен максимально возможный результат, это необходимо для победы во втором туре", - заявила Ле Пен.

Своим основным конкурентом лидер Нацфронта считает Эммануэля Макрона. Макрон – еще один фаворит президентской гонки – а их во Франции вообще четверо – точно также общается с электоратом, но и о соседях не забывает. Четко обозначил: Франция вернется в лидеры ЕС. Германии придется потесниться. Слишком уж хорошо немцы живут, следовало бы скромнее.

"Немецкие кредиты и экономика, ориентированная на экспорт, плохо скажутся как на самой стране, так и на всей Еврозоне. Германия должна признать свою вину", - считает Макрон.

Производит Германия больше чем тратит. Излишки дает в долг соседям, что, по мнению Макрона, губительно для всего Евросоюза. Впрочем, нужен ли такой союз, задаются вопросом многие кандидаты. Менее категоричен Франсуа Фийон. ЕС – да, безграничная власть Брюсселя – нет. Не успел Фийон оправиться от череды скандалов, как получил новый удар. Оказывается, именно он должен был стать главной мишенью задержанных в Марселе террористов. У них изъяли взрывчатку, оружие, флаг запрещенного "Исламского государства" и, собственно, фотографию Фийона. После этого каждому из кандидатов усилили личную охрану. Французская полиция опасается новых провокаций. Оказалось – не зря.

В результате нападения на Елисейских полях один полицейский погиб, двое - ранены, задет случайный прохожий. Стрелявший, 39-летний Карим Шерфи ликвидирован на месте. Ранее он уже попадал в поле зрение полицейских и даже отбывал наказание за нападение на стражей порядка. Это было всего два месяца назад. "Почему они его отпустили?", - задается резонным вопросом Daily Mail. В машине Шерфи следователи нашли помповое ружье и холодное оружие. Рядом – записка, оправдывающая деятельность запрещенного "Исламского государства". Именно эта группировка взяла на себя ответственность за теракт.

Сообщников ищут по всей стране. Все произошло, когда в прямом эфире шли завершающие теледебаты кандидатов в президенты. Естественно, стрельба на Елисейских полях стала главной темой. Франсуа Фийон призвал бороться с терроризмом совместно, в том числе и в сотрудничестве с Россией. Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон, пообещавший в случае победы защитить французов, отменили предвыборные мероприятия. Эксперты заявили: на произошедшем кандидаты, тем не менее, заработали политические очки.

Избиратели боятся, следовательно, голосуют не разумом, а эмоциями. Еще одна угроза – вмешательство коварных русских в выборы. Франция словно идет по протоптанному американскому пути. Причем параллели слишком уж очевидны. Фийон и Ле Пен, например, прямо называются ставленниками Кремля, хотя кандидаты всего лишь выражают свою точку зрения, которую, кстати, разделяют многие французы.

"Бесполезно упрямиться и говорить о том, что Россия должна уйти из Крыма, этого никогда не произойдет. Никто не может отрицать, что Крым русский с исторической, культурной и лингвистической точек зрения", - заявил Фийон в интервью Le Figaro.

Противники Фийона тут же заявили: все это, мол, длинная рука Москвы, забывая, что рядовому избирателю все эти страшилки порядком надоели. А вот, что больше похоже на правду, так это теневые игры мирового правительства. Ротшильды укрепляют свои позиции. После победы Трампа, ставку делают и на Макрона. Он – свой человек. Долгое время работал в банке Ротшильдов. Теперь, кстати, принимает напутствие Барака Обамы – СМИ сообщили о недавнем телефонном разговоре. Скептики иронично заметили: Хиллари Клинтон, мол, дослушалась. Даже политтехнологи во Франции, похоже, американские. Французов буквально завалили всевозможными рейтингами, результаты которых противоречивы. Так, считают эксперты, общественное мнение не изучают, а формируют.

"Как сказал Шарль де Голль: "Французы - это стадо баранов". Это, может быть, не совсем справедливо, но правда в этом есть. Сегодня мы голосуем за левых, если мы тотчас не получаем хлеба и зрелищ, сразу, ощутимо от них - завтра мы голосуем за правых", - пояснила главный редактор альманаха "Глагол" Елена Кондратьева-Сальгеро.

Есть и те, кто еще не определился с политическими предпочтениями, или о них попросту молчит. Вот они то, как раз, и выстрелят в это воскресенье. Популистских лозунгов у кандидатов много, реальных же предложений – по пальцам пересчитать. Управленческий опыт есть только у Фийона и Макрона. Так что, уверены политологи, кто бы ни победил – Франция окажется на краю политической пропасти. Вот и приходится выбирать между чумой и холерой.

"Разницы то большой в результате не получается, чтобы она ощутилась. Это должно быть что-то радикальное, чем заслуженно или незаслуженно пугают население в течение десятилетий. Самый широкий круг избирателей, он ждет чего? Он ждет ощутимых изменений. Он хочет почувствовать ощутимой разницы между теми и другими. Этой разницы он уже десятилетиями во Франции, да и в Европе, уже десятилетиями не чувствует", - отметила Кондратьева-Сальгеро.

Впервые за 60 лет, по прогнозам экспертов, две главные партии страны – левая и правая – во второй тур не попадут. Франция не испытывала подобной политической встряски с 1959 года, когда во время Алжирской войны к власти пришёл генерал Шарль де Голль, построивший новую Пятую Республику. О том, что Шестая не за горами говорят многие аналитики. Голосование в воскресенье – скорее, пристрелка. Настоящую битву эксперты прогнозируют лишь во втором туре. Впрочем, даст ли она Франции по-настоящему сильного лидера, готового управлять страной, а не просиживать кресло в Елисейском дворце – большой вопрос.

Матвей Шестаков, Екатерина Симонович, "В Центре Событий"