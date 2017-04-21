На Украине появится "полиция мовы"

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Власти Украины делают все возможное, чтобы ограничить употребление любых языков, кроме, понятно, украинского. Причем, в его галичанской, максимально полонизированной версии. Уже подготовлен и, скорее всего, будет стремительно принят законопроект "О государственном языке", предусматривающий использование только украинского языка практически во всех сферах жизни.

Нардепы так активно защищают государственный язык, что незаметно для них самих, а может наоборот – напоказ для всех, сваливаются в патриотическое пике, отмечает "ТВ Центр". Новый законопроект, по сути, означает, что на родных языках люди смогут говорить только дома, на кухне. А если попробуют сделать это в общественных местах – будут иметь дело с языковыми инспекторами. Такие, пока добровольные, уже есть и в Верховной и в местных Радах.

Инициативу тут же подхватили местные советы по всей Украине. И, прежде всего, на западе страны, где за русскую речь могут и стариков облить краской. Только за последние три месяца на почве расовой, религиозной и национальной ненависти, отчитывается Генпрокуратура незалежной, возбуждены 25 уголовных дел. Но, что примечательно, лишь одно дошло до суда. Действия молодых активистов удивительным образом совпадает с политикой нынешних властей Украины.

"Для них главный пункт – это построение моногосударства украинского. Нужно насильственной украинизацией заниматься. То есть, выполнять один из ключевых пунктов программы Бандеры. Что это подразумевает? Это вовсе не то, что вы проснулись и сказали: а теперь я украинец. Да, или еще кто-то. А если вы не считаете себя украинцем вас надо физически ликвидировать", - отметил публицист, историк Армен Гаспарян.

Именно так и произошло с 63-летним хасидом Менделем Дайчем. Раввина в октябре прошлого года зверски избили в Житомире. На этой неделе Дайч умер. И даже израильские врачи не смогли его спасти. Но антисемитизма в этом деле украинское правосудие не разглядело. Его квалифицировали как банальное ограбление. И даже задержали троих. А на памятник жертвам Холокоста в Тернополе, расписанный свастиками, власти даже не обратили внимания.

Внимание властей, особенно СБУ, занято другим. 64 процента украинцев названы "неблагонадежными". Это заявление удивительным образом совпало с разоблачением "болгарского подполья" в Одессе, которое, естественно за деньги Кремля, готовило фальшивые митинги.

"Эта акция протеста была организована и профинансирована с территории Российской Федерации. Она была построена на несуществующей проблеме якобы, ущемления болгарского меньшинства на Украине", - заявил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук.

Однако притеснения есть и они, по сути, одобряются государством. Постоянные нападения бандеровцев то на венгерских школьников, приехавших в Закарпатье, то на целые болгарские поселки перемежаются с арестами и посадками. Только сажают, как правило, не тех.

"Я был одним из фигурантов народной рады Бессарабии в апреле 2015 года. Наша организация была арестована в апреле 2015-го за то, что мы провозглашали своей целью защиту национальных меньшинств Одесской области, по которой мы очень плотно работали. За это мы и поплатились своей свободой, фактически, на год заключения", - рассказал журналист Артем Бузила.

Достается всем, кто выпадает из образа "арийского украинца" и не готов скакать на майданах с криками "Слава Украине". Но только из-за упрямого желания построить моноэтническое государство киевские власти, уверены эксперты, рискуют перессориться со всеми европейскими соседями. Которые совсем по-другому понимают значение словосочетания этническая идентичность.

"Каким образом это все координируется с курсом Украины на евроинтеграцию? Это просто удивительно. Можем вспомнить, например, Ирландию, где ирландский язык практически не используется. Используется везде английский. Можем привести пример Люксембурга, где три государственных языка. Швейцарии, где четыре государственных языка. Финляндии, где шведский вообще не используется, при этом является государственным языком", - отметил Артем Бузила.

Кроме того, болгары, венгры, русины, поляки, гагаузы уже требуют от Порошенко прав самим решать, на каком языке говорить и думать, и какой истории учить своих детей. Президент сделал вид, что он не слышит голос сотен тысяч людей. В такой ситуации, по мнению специалистов, есть серьезный риск потерять уже не только юго-восток страны.

"Посмотрите, где расположена Украина в нынешних её границах. Это между большим Западом и между большим Востоком. Не понимать этого, надо быть украинским националистом. Они просто не понимают – Украина либо будет жить в дружбе со всеми соседями, либо её просто разберут. Пример Югославии драматический, к сожалению, ничему не учит", - сказал политолог Григорий Кваснюк.

И тут речь уже не о шести независимых государствах. Сейчас на территории Украины около 130 народностей и нацменьшинств. Только в Закарпатье – почти 200 тысяч венгров. Киев, не стесняясь ничего, делает всё, чтобы их в начале "денационализировать", а потом насильственно "украинизировать". Что получится – очевидно. Вместо лояльных граждан Украина получит сотни тысяч новых врагов.

Михаил Шекоян, Татьяна Каминская, Дмитрий Шиков, Сергей Голиков, "В Центре событий"