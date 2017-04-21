Украинизация куличей: как борются с русским языком в Киеве

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Киевская городская рада приняла закон "О преодолении наследия советской оккупации в языковой сфере". В матери городов русских, до сих пор на 99% русскоязычном Киеве, вскоре будет совершенно официально и жестко ограничено использование русского языка везде – от органов власти и до кафе и магазинов.

В светлый праздник Пасхи зрада для свидомых пришла откуда не ждали. Прилавки заполонили куличи. А кулич, как выяснилось, – оружие Кремля, рассказал "ТВ Центр". Это слово вероломно вторглось в украинское языковое пространство и угнетает украинскую "паску". Так считает одна из современных киевских писательниц, а по совместительству ещё и детский педагог Лариса Ницой.

"В супермаркетах кругом в Киеве написано "кулич". У нас никогда такого не было. Кулич – это там, за поребриком, а у нас должна быть "паска". Нам нужно активно насаждать украинский язык, не бояться вводить штрафы, на работу брать только тех, кто говорит на украинском. И это нормально", - заявила она.

В подкрепление своих слов, она регулярно пишет правильные книги на правильном языке. Одно из последних творений – "непереможные" или в новой редакции – "несокрушимые мураши". Сказ о том, как одни свободолюбивые чубатые муравьи борются с муравьями оккупантами.

"Сегодня не нужно бомбить города – достаточно разбомбить мозги", - под таким заголовком в украинском издании "Апостроф" вышло интервью ещё одной украинской писательницы Оксаны Забужко. Она давно ведёт свой поход против всего русского.

"Сегодня российский рынок – это поставщик в первую очередь токсичной, отравленной информации, так сказать, "гибридных книг". В общем, не пейте из этого копытца, козленочком станете. И не верьте, когда вас уверяют, будто из-за этого самого московского "поребрика" вам якобы открывают еще одно "окно в мир". Это давно уже "окно в антимир", в полный мрак и системное безумие", - считает Забужко.

На передовую войны с русским миром Оксана попала через "Полевые исследования украинского секса". Так называлась книга, принесшая автору хоть какую-то известность. Куда уж тут российским классикам.

"Обратите внимание, кто борется с засильем русского языка – украиноязычные поэты и писатели. Украиноязычных писателей никто не читает. Солоневич когда-то прекрасно написал про все эти незалежности по периферии России. Кому они нужны эти незалежности. Эти незалежности нужны бездарностям", - заявил политический обозреватель Андрей Ваджра.

Причем, часто и вполне себе русскоязычным. К примеру, мариупольская журналистка Мария Фрей. Ещё в 2014 году она подрабатывала тамадой и вела свадьбы на чистейшем русском. Теперь, переехав в Киев, те мгновения своей жизни ей и вспоминать как-то неудобно. Она даже написала для своих читателей в интернете целую программу, как уничтожить в себе русского всего за шесть месяцев. Для начала нужно перевести все гаджеты на украинский, потом читать только украинские сайты, и говорить только на украинском. Но у этого лечения есть побочные эффекты.

"Третий месяц. Перешла на украинский язык в публичном пространстве: хочу поубивать работников учреждений за то, что они своим русским заставляют меня чувствовать себя неудобно", - написала Фрей в своем Facebook.

Дальше она рассказывает об особенно болезненном переходе на украинский интимный, но спустя полгода – все трудности позади. Она радостно констатировала, что уже вышла на новый уровень – теперь она не просто человек, а украинка. А те, кто ещё недавно осмеливались говорить с ней на русском, будут вне закона. А это уже давняя мечта многих украинских политиков.

"Мы на них абсолютно не должны обращать внимания, мы должны упрямо делать свое дело. Это граждане Украины, которые должны выполнять закон. А закон – это 10 статья Конституции Украины. А если ты не выполняешь закон, ты не должен получать работу и образование", - заявила экс-депутат Верховной Рады, член партии "Свобода" Ирина Фарион.

Причём, это образование стало довольно специфическим. Украину объявили чуть ли не центром человеческой цивилизации и прародиной всех людей. Якобы украинцы основали почти все мировые империи и создали мировые шедевры, которые потом все остальные и особенно русские подло присвоили. Украинские профессиональные патриоты вынуждены фантазировать, так как реальные достижения отсутствуют.

"Будущее зависит от того, сколько на этом языке создано всемирных шедевров, какие идеи, способные продвинуть человечество вперёд, высказаны. Ничего же этого в украинском нет. Я люблю украинский язык, я досконально знаю украинский язык, но я никогда не скажу, что какие-то похабные стишки на украинском языке, провозглашённые за вершину украинской поэзии лучше Пушкина, лучше Байрона", - заявил публицист Владимир Скачко.

"Эта позиция маленьких невзрачных бездарностей, она коррелируется с политикой государства. С политикой русофобской по своей сути. Если раньше она мягкая была, такая обтекаемая, то сейчас она стала прямолинейная железобетонная. Давим всё русское! И не важно, что. Кому мешала площадь Льва Толстого в Киеве? Он что, сепаратист, ватник? Всё, нет уже площади Льва Толстого", - отметил политический обозреватель Андрей Ваджра.

Во всем этом, впрочем, есть свой смысл: новому поколениию долго жить в новой реальности, в которой нет места всему неукраинскому. Опасения многих экспертов сбылись – в Киеве запретили говорить на русском, официально. Киевская рада приняла соответствующий закон. Теперь работники магазинов и кафе обязаны общаться исключительно на мове. И на ней же должна быть вся реклама, вывески и меню.

"Если государство создано для того, чтобы с кем-то бороться, а не выстраивать само себя в интересах собственного народа, то это государство-фейк", - считает Владимир Скачко.

Однако жить в стране "вольной, новой" хочет всё меньше людей. По данным последних опросов, около 65 процентов украинцев намерены покинуть Украину. Оставшиеся, скорее всего, окончательно украинизируют на батькивщине всё, что возможно. Даже куличи и пасхальные яички.

Николай Сухарев, Мария Богомолова, Артём Данцевич, "В Центре событий"