Медведев отметил важность транспортной инфраструктуры для Арктики

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Свой рабочий день в пятницу Дмитрий Медведев провёл в Мурманске, за полярным кругом. Там премьер с борта катера командующего Северным флотом осмотрел акваторию порта.

Как рассказал "ТВ Центр", глава кабмина побывал на ледоколе "Новороссийск". Судно совсем недавно вернулось из своего первого арктического рейса. Корабль доставил на остров Земля Александры свыше 160 тонн грузов и успешно провел к острову сквозь льды пассажирский теплоход. О нынешнем состоянии дел в крупнейшем незамерзающем порту премьеру доложил министр транспорта Максим Соколов. Крупные проекты по развитию транспортной инфраструктуры севера обсуждались на совещании.

"Автомобильные и железные дороги, морские порты и аэропорты имеют для труднодоступных территорий и арктической зоны вообще критическое значение, просто жизненно важное значение. В рамках проекта в арктических условиях практически с нуля построен морской порт Сабета, одноименный аэропорт, через новый морской порт на Ямале ежегодно будет проходить значительное количество сжиженного природного газа, газового конденсата. Это обеспечит навигацию судов газовозов, проход по северному морскому пути", - отметил Медведев.