Пожар на складе боеприпасов в Курской области потушен

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В Курской области пожарные ликвидировали возгорание в подземном хранилище боеприпасов. Пожару был присвоен второй номер сложности. Пострадавших в результате происшествия нет. На месте работает комиссия Западного военного округа для установления причины возгорания, а также размера причиненного ущерба.

Пожарные ликвидировали возгорание в подземном хранилище боеприпасов в населенном пункте Халино Курской области. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны России.

"Возгорание в подземном хранилище стрелковых боеприпасов Западного военного округа вблизи населенного пункта Халино Курской области потушено", - говорится в сообщении. В Минобороны подчеркнули, что на месте работает комиссия Западного военного округа для установления причины возгорания, а также размера причиненного ущерба.

Ранее в пятницу в Курской области на территории воинской части загорелось хранилище с боеприпасами. Пожару был присвоен второй номер сложности. Пострадавших в результате происшествия нет.

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