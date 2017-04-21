Истебитель ВМС США разбился при посадке на авианосец на Филиппинах

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При приближении к авианосцу у пилота истребителя ВМС США возникли проблемы и он был вынужден катапультироваться. Отмечается, что летчик выполнял операции в море Сулавеси на юге Филиппин. В настоящее время проводится расследование причин случившегося.

Пилот палубного истребителя-бомбардировщика F/A-18E с американского авианосца Carl Vinson был вынужден катапультироваться при приближении к кораблю на юге Филиппин. Об этом сообщается на сайте ВМС США.

"Пилот благополучно катапультировался и был быстро подобран вертолетом во время того, как он выполнял рутинные операции в море Сулавеси", - говорится в сообщении. Другие обстоятельства инцидента пока не разглашаются.

В настоящее время проводится расследование причин случившегося. Пилот был осмотрен медиками. Серьезных проблем со здоровьем у него не обнаружено.