СКР возбудил дело по факту атаки на приемную ФСБ в Хабаровске

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Уголовное дело возбуждено по факту нападения на приемную регионального УФСБ в Хабаровске. Кроме того, по поручению главы СКР Александра Бастрыкина опытные следователи и криминалисты были направлены в Хабаровск для оказания практической помощи в расследовании дела.

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на приемную регионального УФСБ в Хабаровске. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

"Уголовное дело возбуждено военным следственным управлением СК России по Восточному военному округу по признакам преступлений, статьями "Убийство двух и более лиц", "Незаконный оборот оружия" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", - говорится в сообщении.

Кроме того, по поручению главы СКР Александра Бастрыкина опытные следователи и криминалисты были направлены в Хабаровск для оказания практической помощи в расследовании дела. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее в Хабаровске было совершено вооруженное нападение на региональное управление ФСБ. В результате атаки погиб сотрудник спецслужбы и посетитель. Еще один человек получил ранение.

Как сообщили в ведомстве, неизвестный вошел в здание и, не пересекая контрольно-пропускной пункт, открыл огонь. Преступник был ликвидирован на месте. Его личность уже установлена. Это 18-летний житель Хабаровска. Есть данные о том, что он входил в неонацистскую группировку.

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