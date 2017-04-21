У парижского террориста нашли записку с присягой на верность ИГ

Теги: В мире франция террорист иг

Рядом с телом погибшего террориста в Париже обнаружили записку. Как сообщил прокурор французской столицы Франсуа Моленс, на ней была записана присяга на верность "Исламскому государству" (деятельность организации запрещена в России). В прокуратуре также назвали имя террориста.

Рядом с убитым в Париже террористом нашли записку с присягой на верность ИГ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на прокурора французской столицы Франсуа Моленса.

Как сообщил "Интерфакс", прокуратура также назвала имя нападавшего. По данным надзорного ведомства, речь идет о Кариме Шерфи. При этом, в прокуратуре отметили, что конкретных данных о связи Шерфи с террористическими группировками нет.

Накануне террорист устроил стрельбу по полицейским на Елисейских полях в Париже. Один сотрудник полиции погиб на месте, двое его коллег получили серьезные ранения. Преступник был ликвидирован ответным огнем. СМИ сообщили об установлении личности преступника. По их данным, мужчина находился в разработке французских спецслужб. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России группировка "Исламское государство".

Читайте также:

Путин и члены Совбеза осудили теракт в Париже

Теракт в Париже: три человека из окружения стрелка задержаны

СМИ узнали подробности о личности парижского террориста