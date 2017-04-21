Лавров и Шукри обсудили урегулирование сирийского конфликта

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В пятницу состоялся телефонный разговор глав МИД России и Египта. В ходе диалога Сергей Лавров и Самех Шукри обсудили текущую обстановку в регионе Ближнего Востока и Северной Африки с акцентом на ситуацию в Сирии. Кроме того, были затронуты актуальные вопросы укрепления двусторонних отношений между странами.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства Египта Самех Шукри в ходе телефонного разговора обсудили шаги по урегулированию сирийского конфликта. Об этом сообщается на сайте МИД.

"В ходе беседы была рассмотрена текущая обстановка в регионе Ближнего Востока и Северной Африки с акцентом на ситуацию в Сирии", - говорится в сообщении. Министры также обсудили конкретные шаги по урегулированию сирийского конфликта, в том числе на площадках Астаны и Женевы.

Кроме того, в ходе диалога были затронуты актуальные вопросы укрепления двусторонних отношений между Россией и Египтом. Телефонный разговор состоялся по инициативе египетской стороны.