Росгвардия проверит тиры после атаки на приемную ФСБ в Хабаровске

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Росгвардия проведет внеплановую проверку стрелковых клубов, где используется оружие. Это будет сделано в связи с нападением на региональное управление ФСБ в Хабаровске. Ранее сообщалось, что до атаки на приемную УФСБ местный житель убил инструктора стрелкового клуба, а также похитил из тира карабин "Сайга" и два пистолета.

Росгвардия после нападения на приемную регионального УФСБ в Хабаровске внепланово проверит стрелковые клубы, где используется оружие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В связи с событиями, произошедшими в Хабаровске, территориальным органам Росгвардии поручено провести внеплановые проверки стрелковых объектов организаций, использующих оружие, с целью установления достаточности принимаемых ими мер по его сохранности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время идет расследование уголовного дела и пока преждевременно говорить об ужесточении контроля за оборотом оружия до изучения всех обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске было совершено вооруженное нападение на региональное управление ФСБ, в результате чего погиб сотрудник спецслужбы и посетитель. До атаки на приемную УФСБ местный житель убил инструктора стрелкового клуба. Оттуда он также похитил карабин "Сайга" и два пистолета.

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