Фигуранты дела о теракте в Петербурге Азимовы лишены гражданства России

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Фигуранты дела о теракте в метро Санкт-Петербурга Акрам и Аброр Азимовы лишены российского гражданства. Сотрудники правоохранительных органов установили факт сообщения Ахралом Азимовым, который является отцом Акрама и Аброра, заведомо ложных сведений при обращении с заявлением о приеме в гражданство России.

Фигуранты дела о теракте в метро Санкт-Петербурга Акрам и Аброр Азимовы лишены российского гражданства. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, сотрудники правоохранительных органов установили факт сообщения Ахралом Азимовым, который является отцом Акрама и Аброра, заведомо ложных сведений при обращении с заявлением о приеме в гражданство России.

"Данное решение повлекло за собой отмену решений о приеме в российское гражданство его сыновей, подозреваемых в причастности к совершению террористического акта в Петербургском метро в апреле 2017 года – Азимова Акрама и Азимова Аброра, уроженцев Киргизской ССР", - приводит слова Волк сайт министерства.

Ранее в Министерстве внутренних дел сообщили об аннулировании решения о приеме в российское гражданство исполнителя теракта в Санкт-Петербурге Акбаржона Джалилова. В МВД также отметили, что отец Джалилова получил гражданство России с нарушениями, в связи с чем Джалилов-младший также лишился гражданства.

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