Французы учтут события в Париже при выборе президента страны

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Террорист, совершивший нападение на полицейских в центре французской столицы, был известен правоохранительным органам. Он состоял на контроле. Имел четыре судимости, в том числе за попытку убийства полицейского, сообщил прокурор Парижа Франсуа Моленс. На вопрос о том, как человек, находящийся под наблюдением спецслужб, смог совершить теракт в самом сердце Парижа, теперь пытаются ответить не только в Елисейском дворце. Французы будут выбирать нового главу республики уже в воскресенье.

Кадры нападения на полицейских снял один из туристов, отмечает "ТВ Центр". Елисейские поля, 9 вечера. На главной улице Парижа мирно прогуливались сотни людей, как вдруг раздалась автоматная очередь. На съемке отчетливо видна серая Audi. Преступники припарковали ее рядом с патрульной машиной, и открыли огонь в упор. Один из полицейских был убит двумя выстрелами в голову, еще двое ранены. Легкое ранение получила и проходившая мимо туристка из Германии.

На Елисейских началась спецоперация. Сообщник стрелявшего успел скрыться на одной из ближайших парковок. Те, кто оказался в этот момент на улице, а в 9 вечера на Елисейских полях все еще многолюдно, спешно прятались в ближайшие магазины и рестораны. Любой шум вызывал панику.

Сам нападавший был ликвидирован ответным огнем на месте. Полиция уже назвала его имя – выходец одного из парижских пригородов, 39-летний Карим Шерфи. Ранее он отсидел срок за попытку нападения на полицейских. Вышел досрочно, и, судя по всему, стал готовить новую атаку. Следователи обнаружили рядом с телом Шерфи записку, где он объявил себя бойцом запрещенного в России "Исламского государства". Спустя два часа побледневший Франсуа Олланд подтвердил: это был теракт. Очередной.

"Полицейские и солдаты мобилизованы. Учитывая все обстоятельства, объявлен максимально возможный уровень готовности", - заявил Олланд.

Новости о нем кандидаты в президенты узнали во время телеэфира. В тот момент как раз шли последние перед выборами дебаты. Франсуа Фийон первым отменил все запланированные на пятницу встречи с избирателями. Траур – не время для агитации.

"Необходима международная коалиция для уничтожения всех тоталитарных движений, которые стоят у истоков насилия. В первую очередь, конечно, "Исламского государства", но также и других: "Боко Харам" в Африке, "Талибан" в Афганистане", - сказал Фийон.

Эммануэль Макрон, в свою очередь, призвал уничтожать боевиков в Сирии и Ираке. Какими силами, правда, не уточнил. Но речь, скорее всего, о западной коалиции. С ее создателем, экс-президентом США Бараком Обамой, Макрон накануне провел телефонный разговор.

"Глубинной целью атак является демократия. Наше единение, которое они хотят разрушить. Наши ценности, которые они хотят уничтожить. В этих обстоятельствах первостепенная задача президента, как командующего армией и гаранта наших институтов, защитить народ Франции. Я к этому готов", - заявил кандидат.

Рейтинг Макрона, по последним опросам, составляет 24 процента – он по-прежнему в лидерах гонки. А Марин Ле Пен все так же в статусе его основной соперницы. За нее готовы проголосовать 22 процента избирателей. Но эти цифры вполне могут быть скорректированы. Позиция главы Национального Фронта по вопросам безопасности сегодня близка все большему числу французов.

"Многие годы я повторяю, что нам надо делать. Скажу еще раз. В первую очередь, нам надо восстановить контроль над границами. Потому что террористы пересекают их совершенно спокойно. И это напрямую связано с Шенгеном. Ослабление границ было навязано нам, и в течение многих лет поддерживалось нашими лидерами", - заявила Ле Пен.

За эти слова Ле Пен уже подверг жесткой критике премьер Бернар Казнев, заметив, что введенный после серии терактов в Париже режим чрезвычайного положения дал свои результаты. Но судить о них можно хотя бы одному факту. Расстрелявший полицейских преступник был под наблюдением спецслужб с февраля. И все-таки смог оказаться на Шанс-Элизе с автоматом в руках.

Елисейские поля сегодня – все та же шумная туристическая улица. О случившемся здесь вчера словно бы ничего и не напоминает. Но в воскресенье французы будут делать свой выбор с учетом последних событий. Вопрос безопасности – снова один из главных. И новым главой Елисейского дворца, который отсюда всего в километре, должен стать тот, кто сумеет его решить.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, Европейское бюро "ТВ Центра", Париж, Франция